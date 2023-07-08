الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة: تجاوز عدد الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز 300 ألف ونتوقع بنهاية اليوم 380 ألف مغادر

قال “أيمن أبو عباة” الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، إن عدد الحجاج المغادرين عبر مطار الملك “عبد العزيز” وصل إلى 300 ألف حتى الآن.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه من المتوقع أن يصل عدد الحجاج المغادرين من المملكة عبر مطار الملك عبد العزيز بنهاية اليوم إلى 380 ألف حاج.

وأكد أن أجهزة المطار تقوم على تقديم أفضل خدمة ممكنة من أجل راحة الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأشار إلى أن مغادرة الحجاج عبر مطار الملك عبد العزيز، تتم وفق أحدث مستوى السلامة والإجراءات الحديثة، انطلاقا من حسن ضيافة وكرم المملكة العربية السعودية.