الرئيس التنفيذي لشركة SAMI: وجود كوادر محلية مؤهلة في التعامل مع الأنظمة العسكرية المعقدة يؤهلنا إلى تصنيع طائرة وطنية 100%

أكد الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس “وليد أبو خالد”، أن المملكة تسعى للاستقلال التام وعدم الاعتماد على أي دولة أخرى، في مجال الصناعات العسكرية المتقدمة.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة لديها خطة استراتيجية تسعى من خلالها، إلى تعزيز الطموحات لتصدير الأنظمة العسكرية محلية الصنع في المستقبل.

وبين أن وجود كوادر محلية مؤهلة في التعامل مع الأنظمة العسكرية الحديثة والمعقدة، يساعد في تأهيل المملكة إلى تصنيع طائرة وطنية 100%.

وأضاف أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، تعمل من خلال خطة متكاملة، لتحقيق التقدم والريادة للمملكة في كافة المجالات، لا سيما تصنيع المعدات والطائرات العسكرية ذات الأنظمة الحديثة.