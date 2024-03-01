الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية يستقبل معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية فانواتو

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استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، اليوم في مقر الصندوق؛ معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الخارجية في جمهورية فانواتو ماتاي سيريمايا نوالو.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة أوجه التعاون التنموي في جمهورية فانواتو.

وتضمنت زيارة معاليه جولة تعريفية في المعرض التفاعلي داخل مقر الصندوق، وذلك للاطلاع على أبرز مشروعات الصندوق التنموية في مختلف الدول النامية حول العالم، وأثرها التنموي المستدام على المستفيدين، والنمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تلك البلدان، مشيدًا معالي الوزير بما يقدمه الصندوق من نشاط تنموي لتعزيز التنمية الدولية المستدامة حول العالم.

ويأتي الاجتماع في إطار رؤية الصندوق بأن يكون شريكًا إستراتيجيًا شاملًا ممكنًا للتنمية الاقتصادية المستدامة في دول العالم النامية، وللصندوق سجل تنموي حافل منذ عام 1975م، إذ وصل نشاطه إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 20 مليار دولار، وذلك لدعم مختلف القطاعات التنموية والحيوية، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تلك البلدان المستفيدة.