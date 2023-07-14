الرئيس التنفيذي لــ “نيوم” يزور الوجهات التي تطوِّرها “البحر الأحمر الدولية”

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زار عضو مجلس إدارة “البحر الأحمر الدولية”، الرئيس التنفيذي لشركة “نيوم”، المهندس نظمي النصر، “وجهة البحر الأحمر”، واطلع على سير الأعمال والتقدُّم الكبير الذي تم إحرازه،حيث سيتم افتتاح 3 منتجعات خلال هذا العام، بالإضافة إلى “مطار البحر الأحمر الدولي”.

والتقى النصر،كلًّا من الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر الدولية”، جون باغانو،وكبير الإداريين في الشركة المهندس أحمد غازي درويش،واطلع على الخطط المبتكرة والطموحة التي تطبقها الشركة لبناء نموذج رائد للسياحة المستدامة، يستهدف الزوار من جميع أنحاء العالم.

ونوَّه المهندس النصر بالجهود الحثيثة التي تبذلها “البحر الأحمر الدولية” للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030،ولتكون رافداً أساسياً لدعم قطاع السياحة المتنامي والواعد بالمملكة.

وقال النصر: إن التقدم الذي لمسناه في سير الأعمال كان كبيراً،ويبرز التناغم بين التصاميم المعمارية والمناظر الطبيعية وجمال المواقع التي تطورها (البحر الأحمر الدولية)،سواء الصحراوية منها أم الجزر أم المواقع الساحلية؛وهذا الإبداع يسهم في ترسيخ مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية”،مشيداً بحماس وشغف أبناء الوطن وبناته العاملين في مختلف المواقع التي تطورها (البحر الأحمر الدولية)،الذين ستمثل جهودهم الحثيثة أحد عوامل نجاح هذا المشروع الطموح،لا سيما أنهم يعملون بتفانٍ وإخلاص للارتقاء بقطاع السياحة في المملكة”.

من جهته،قال الرئس التنفيذي لـ “البحر الأحمر الدولية” جون باغانو : ” سُررنا بعرض التقدُّم الاستثنائي الذي أحرزناه في وجهتنا المطلة على البحر الأحمر بينما نستعد لاستقبال أول زوارنا،وتقديم موظفينا الذين جعلوا الحلم حقيقة،ومكَّننا هذا الاجتماع المثمر من تبادل الخبرات من كلا الطرفين والتطرق للتحديات المختلفة؛ لتحقيق هدفنا المشترك الأسمى وهو تعزيز السياحة في المملكة “.

وأضاف بأن مشاريعنا النوعية تمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا لقطاع السياحة والعديد من القطاعات الأخرى. حيث إننا نفتح فرصاً جديدة في القطاعات التي لم تُفَعَّلْ بشكل كامل، وريادة التقنيات الخضراء للحفاظ على الإنسان والطبيعة”.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي تستعد فيه “البحر الأحمر الدولية” لاستقبال أول ضيوفها في وجهتها الرئيسية “البحر الأحمر”، هذا العام، بافتتاح 3 منتجعات،بالإضافة إلى “مطار البحر الأحمر الدولي”. وعند الانتهاء من المشروع بالكامل في عام 2030م، ستضم الوجهة أكثر من 8,000 غرفة فندقية في 50 فندقاً،إلى جانب العقارات والفلل السكنية.