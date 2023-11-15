الرئيس التنفيذي لـ”مسك”: شعارنا اليوم هو “فكّر وأثّر” ورؤية 2030 هي أبلغ مثالاً للشعار

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أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك” الدكتور بدر البدر، خلال كلمته الترحيبية في انطلاق النسخة السابعة لمنتدى مسك العالمي اليوم، أن النسخة الحالية تأتي تباعاً لنجاح 6 نسخ سابقة، استضافت من خلالها مؤسسة مسك ما يقارب 800 متحدث، وسط حضور أكثر من 100 ألف شخص.

وقال الدكتور البدر: شعارنا اليوم هو “فكّر وأثّر”، فتركيزنا اليوم هو على أن نفكر وأن نوسّع من آفاق تفكيرنا ونعظّم من حجم الأثر، لافتاً النظر إلى أن رؤية 2030 هي أبلغ مثال على شعار منتدى مسك العالمي لهذا العام، حيث وضعت “مسك” أهداف طموحة ومعها خطة واضحة للتنفيذ، وتحثّ الجميع على العمل والمبادرة دون تسويف.

وأشاد الدكتور بدر البدر بتمكين الطاقات الشبابية، مبيناً أهمية مبادرتهم باتخاذ خطوة فورية تجاه أفكارهم المبتكرة لصناعة أثرٍ إيجابي يمتد عطاؤه نحو المستقبل, منوهاً بالإقبال الكبير الذي حظي به المنتدى هذا العام، الذي سجل أكثر من 30 ألف شاب وشابة في المنتدى، بما يضاعف المسؤولية لتقديم الأفضل في كل عام.