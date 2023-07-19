الرئيس التنفيذي لـ”مسك” يزور “سدايا” ويطلع على جهودها في البيانات والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية

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استقبل معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي في مقر الهيئة بالرياض, الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان ” مسك ” الدكتور بدر بن حمود البدر.

وجرى خلال اللقاء بحث موضوعات عدة تتعلق بمجالي تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وجهود “سدايا” في الارتقاء بالمملكة نحو الريادة العالمية في هذين المجالين والعمل على رفع مستوى الوعي بهما.

كما تم استعراض التعاون القائم بين سدايا ومدارس مسك من خلال مركز الثورة الصناعية الرابعة “أثير” الذي دشنته مؤخرًا المدارس بالتعاون بين سدايا وأكاديمية طويق؛ بهدف بناء جيل من قادة المستقبل في المجالات التقنية من الطلاب والطالبات، من خلال برامج علمية بشراكات عالمية تزودهم بمختلف المعارف والمهارات في مجالات التقنيات الناشئة والحديثة.

واصطحب الدكتور الغامدي الدكتور البدر في جولة بمرافق سدايا اطلع خلالها على أعمال “سدايا” في سبيل تحقيق رؤيتها الأوسع لمستقبل الذكاء الاصطناعي وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وجهودها المعنية بالتمكين الرقمي لعدد من الجهات الحكومية، والمبادرات النوعية التي تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي وتلك التي تقود معرفتها التقنية لدعم عدة قطاعات حيوية في المملكة من خلال مركز التميز للمدن الذكية ومركز عمليات الرياض الذكية وغيرها من الخدمات الرقمية المتقدمة.