الرئيس التنفيذي للأرصاد يقف على أعمال المركز في المشاعر المقدسة

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وقف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، اليوم، على أعمال المركز بالمشاعر المقدسة، كما اطلع على المرحلة التشغيلية الثانية من أعمال موسم حج هذا العام 1444هـ.

واستعرض مسار العمل والبرامج المستخدمة، مطلعاً على أبرز الأعمال التشغيلية المنفذة ومدى نجاح الخطط والتقنيات المستخدمة في المركز لموسم حج هذا العام، وعلى التقرير التفصيلي للظواهر الجوية التي أثرت على المشاعر والتنبيهات المعلنة خلال هذا الموسم، والتقارير المرسلة إلى الجهات المختصة للإسهام في تسهيل أعمالها لخدمة ضيوف الرحمن، التي يقدمها المركز مستخدمًا أحدث الإمكانيات والتجهيزات للبرامج الأرصادية.

ووقف الدكتور غلام على كفاءة أعمال المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية المتنقلة بالمشاعر المقدسة وغرفة العمليات المتكاملة بمشعر منى، التي تعمل على مدار الساعة لتحقيق أقصى درجات الدقة في توقعات المركز لخدمة الجهات المستفيدة وحجاج بيت الله الحرام، كما اطلع على أعمال برامج التوعية والإعلام وخدمات المركز الإعلامي المقدمة لوسائل الإعلام والأجهزة الحكومية والأهلية، والخدمات التثقيفية التي يقدمها المركز لحجاج بيت الله الحرام بلغات متعددة للإسهام في تسهيل أعمال الجهات العاملة على تسيير حركتهم داخل المشاعر المقدسة.

وحثّ الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد جميع منسوبي المركز العاملين بالمشاعر المقدسة على بذل قصارى جهودهم والاستمرار في تحقيق النتائج المستهدفة ضمن خطة أعمال المركز في الموسم وخدمة ضيوف الرحمن.