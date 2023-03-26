الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يستقبل سفير بنين لدى المملكة

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التقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في مقر الصندوق بالرياض، سفير جمهورية بنين لدى المملكة آدم باغودو زكاري والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية والجاري تنفيذها في جمهورية بنين، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الإنمائي بين الجانبين في مختلف القطاعات التنموية التي تسهم في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في بنين.

وثمّن السفير الجهود التنموية التي تقدمها المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية التي تسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية لشعب بنين، مشيرًا إلى أهمية الدور الفاعل الذي تقوم به المملكة في التنمية الدولية.

يشار إلى أن المملكة قدمت منذ عام 2008م (6) قروض تنموية ميسّرة من خلال الصندوق السعودي للتنمية لتمويل (5) مشروعات وبرامج إنمائية في جمهورية بنين بقيمة تتجاوز (105) ملايين دولار، وذلك في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة وقطاعات أخرى، بالإضافة إلى تخصيص المملكة العربية السعودية منحتين لجمهورية بنين بقيمة (8) ملايين دولار من خلال الصندوق لدعم الأمن المائي وتوفير المصادر المائية والحد من آثار الجفاف عبر البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا.