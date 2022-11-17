الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يستقبل وزيرة تقنية المعلومات والاتصالات والابتكار برواندا

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استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق اليوم، وفدًا برئاسة معالي وزيرة تقنية المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية رواندا باولا إنجابير، والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الإنمائي، ومشروعات الصندوق في جمهورية رواندا.

وأبدت الوزيرة باولا إعجابها بما حققه الصندوق منذ بداية نشاطه قبل 48 عامًا من أعمال تنموية أسهمت بتحسين حياة الشعوب في قطاعات حيوية بالقارة الأفريقية وخصوصًا في بلدها رواندا.

الجدير بالذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية قدّمت منذ عام 1976م من خلال الصندوق السعودي للتنمية (11) قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل وتنفيذ (11) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، بمبلغ يقدر بأكثر من (120) مليون دولار، وذلك في قطاعات النقل والصحة والطاقة في جمهورية رواندا، إذ تستحوذ قارة أفريقيا على النسبة الأكبر للمشروعات التنموية في قطاعات مختلفة بعدد 408 مشروعات تنموية في 46 دولة أفريقية لدعم أهداف التنمية المستدامة.