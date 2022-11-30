الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يستقبل نائب رئيس وزراء صربيا

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استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد في مقر الصندوق اليوم بالرياض، معالي نائب رئيس الوزراء وزير المالية في جمهورية صربيا سينيسا مالي والوفد المرافق له، بحضور سفير جمهورية صربيا لدى المملكة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

واطّلع معالي النائب خلال زيارته، على النشاط الإنمائي للصندوق في الدول النامية، وناقشا خلال الاجتماع الفرص الحيوية الممكنة في المجال التنموي بجمهورية صربيا، وخلال جولة تعريفية للمعرض المصوّر داخل مقر الصندوق، اطلع على الجهود التي تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان النامية التي يموّلها الصندوق.

وثمّن معاليه بعد اطلاعه، جهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية في تقديم الدعم التنموي عبر المشروعات والبرامج الإنمائية في الدول النامية، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى اهتمام الجانب الصربي بتمكين الفرص الإنمائية بين الجانبين لتعزيز العلاقات في مجال القطاعات التنموية.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قد موّل على مدى حوالي 48 عامًا، أكثر من 697 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في 84 دولة نامية حول العالم، وتأتي تلك المشروعات والبرامج في طاعات حيوية مختلفة، للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في الدول المستفيدة، وصولًا إلى الإسهام في تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات، لدعم الدول الأقل نموًا.