الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى

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رفع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشار الرشيد إلى أن الهيئة الملكية عملت في موسم الحج الحالي على تطوير المواقيت وتقديم خدمةً ميسرةً لضيوف الرحمن من خلال تهيئة الطرق الدائرية والتي أسهمت بدورها في تخفيف ازدحام الطرق وعمل منظومة النقل على تهيئة العديد من الخدمات اللوجستية التي كان لها الأثر الأكبر في تسهيل حركة مرور الحجاج وتفويجهم في المشاعر المُقدسة، حيث وصل ضيوف الرحمن لعدد فاق المليون وثمانمائة ألف حاجٍ وحاجة من 150 دولة حول العالم.

وبين أن يوم عرفة شهد تمركز أكثر من ٢٠ ألف حافلة لنقل الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة في حين كان لحافلات مكة دورًا هامًا في تنقل ضيوف الرحمن على مدار الساعة بين مختلف المواقع في مدينة مكة المكرمة عبر أسطول يشمل ٤٠٠ حافلة وأكثر من ٤٣٠ موقفًا ومحطة ، إضافة إلى عمل الهيئة وبالشراكة مع القطاع الخاص على تطويع التقنيات الحديثة ووضع طلاء “الكولد بلاستيك” المؤثر إيجابيًا في تخفيف درجات الحرارة وممانعته للانزلاق.

وأضاف أن الهيئة الملكية بمكة المكرمة نفذت بالتعاون مع وزارة الصحة وشركة كدانة مبادرة لتمكين القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية في المشاعر المقدسة وقيام الهيئة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة على إزالة التشوهات البصرية والمواقع التي تعرقل الحركة المرورية ما أسهم في تيسير الحج خصوصًا المناطق المحيطة بالمنطقة المركزية.

وسأل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الله تعالى، أن يتم على حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وولاة أمرها.