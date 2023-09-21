الرئيس التنفيذي لمجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية: المجمع سيوفر أكثر من 88 ألف وظيفة و17 مليار دولار من الناتج المحلي بحلول 2030 وسنوفر 12 مليار دولار

أكد الرئيس التنفيذي لمجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية الدكتور “عبدالله الأحمري”، على أهمية مجال الصناعات البحرية كجزء أساسي من الاقتصاد القومي للمملكة.
وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية سيوفر أكثر من 88 ألف وظيفة بالإضافة إلى 17 مليار دولار من الناتج المحلي بحلول عام 2030.
وبين أنه بحلول عام 2030 سيتم تغطية معظم المتطلبات الحالية من الصناعات البحرية، مما سيوفر على الدولة 12 مليار دولار.
فيديو | الرئيس التنفيذي لمجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية د. عبد الله الأحمري: المجمع سيوفر أكثر من 88 ألف وظيفة و17 مليار دولار من الناتج المحلي بحلول 2030 وسنوفر 12 مليار دولار#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/YQzLbH8IZo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 21, 2023