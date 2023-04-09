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الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف السرطانات الأكثر شيوعاً في المملكة (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل 2023 - 2:12 مساءً

كشف الدكتور ماجد الفياض، الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن السرطانات الأكثر شيوعاً في المملكة العربية السعودية.

وقال الفياض خلال ظهوره في برنامج “الليوان” الذي يقدمه عبد الله المديفر، عبر شاشة قناة روتانا خليجية: “أنواع السرطان الأكثر شيوعا في المملكة هي سرطان الثدي ثم القولون والمستقيم ثم الغدة الدرقية ثم الغدد الليمفاوية ثم اللوكيميا ثم الرئة والكبد والمخ”.

وأشار، أن هناك أكثر من 200 نوع من السرطان وأي مكان في جسم الإنسان ممكن يكون فيه سرطان.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل 2023 - 2:12 مساءً
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wafaa elshahat

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