الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة يلتقي بسفير أنغولا لدى المملكة

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التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان في مقر الهيئة بحي السفارات بالرياض؛ سفير جمهورية أنغولا لدى المملكة فريدريكو كاردوسو؛ بهدف تعزيز الشراكة، ومناقشة فرص التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية.

وناقش اللقاء، طموح الهيئة في ترسيخ العلاقات الثقافية الدولية، والمقاربة بين الحضارات والآداب، لا سيما أن هذه الحوارات تسمو إلى استكشاف العمق الثقافي للشعوب والأمم.

واستعرض الدكتور علوان عدداً من برامج ومبادرات الهيئة، التي تسعى من خلالها للتثقيف مع مختلف الحضارات وتبادل الخبرات، مُبدياً رغبته في استغلالها للتعاون مع المثقفين والأدباء والمفكرين الأنغوليين، ومن ذلك برنامج “معتزلات الكتابة” الذي يوفّر بيئة تحفّز الكُتّاب المحليين والعالميين، بالإضافة إلى معارض الكتب في السعودية وبرامجها الثقافية المتنوعة، ومهرجان الكُتّاب والقراء، ومؤتمر الفلسفة الدولي، ومبادرة ” تَرْجِم “.

من جهته، أعرب السفير فريدريكو كاردوسو؛ عن سروره بهذا اللقاء الداعي إلى التعارف الوطيد، واستعداد بلاده بتسريع عمليات التواصل بين المؤسسات الثقافية في البلدين، وذلك في سبيل صناعة مستقبل معرفي يتماهى مع رسائل الثقافة السامية؛ منوهاً بالتطور المميز في المملكة على مختلف الأصعدة.