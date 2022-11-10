الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام: حجبنا 60 لعبة إلكترونية لأسباب جوهرية (تعرف عليها)

قالت إسراء عسيري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، أن المملكة العربية السعودية قامت بحجب 60 لعبة وذلك لأسباب جوهرية.

وأكدت إسراء عسيري، خلال ظهورها في قناة الإخباية، أن دورنا يبدأ من بداية تطــــوير اللعبة نفحص اللعبة للتوافق مع التصنيف العمري السعودي، كما أن الألعاب المستقلة يتم تصنيفها تلقائيا برقابة كبيرة.

وأشارت، أن لتصنيف العمري 8 تصنيقات، والسعودية تهتم بالتصنيف العمري فهناك مجتمعات تقسمها لـ 15 سنة فأكبر، ومجنمعات تراها تُصبح لمن هم أصغر من ذلك، كما حجبنا حوالي 60 لعبة لاسباب جوهرية.