الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الأمام تركي بن عبد الله الملكية يتوّج “هملان”بطلاً لمسابقة الصيد المستدام

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توّج الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان أمس، فريق “هملان” بطلًا للنسخة الأولى من مسابقة الصيد المستدام، والذي نظمته المحمية، حيث شارك في المسابقة 600 فرد موزعين على 10 فرق تنافسوا لمدة 10 أيام.

وجاء بالمركز الثاني “حمران”، فيما حلً ثالثاً “الغباش”، وجاء رابعًا فريق “شقران”، وفي المركز الخامس “فريق القمر”، و “حبران” في المركز السادس، وفي المركز السابع “حملة شقران”، وجاء “مرخ” بالمركز الثامن و”رواف” تاسعاً ، وأخيرًا فريق “لزام” في المركز العاشر.

وكرّم الشعلان أصحاب المراكز الثلاثة بالدرع الذهبي لفريق “هملان”، والدرع الفضي لفريق “حمران”، والبرونزي لفريق “الغباش”، وذلك خلال الحفل الختامي للمسابقة.

يذكر أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تنطم مسابقة الصيد المستدام الأولى الأكبر من نوعها في المملكة، والتي أقيمت منافساتها في محمية الشمال للصيد المستدام الواقعة شمال المملكة على مساحة 2000 كيلو متر مربع تقريباً، وذلك في بيئة موطن طائر الحبارى، حيث تسعى المحمية من خلال هذه المسابقة إلى المحافظة على الحياة الفطرية، وتحقيق فرص اقتصادية والتطوير والتنمية للمجتمع المحلي، والمنتج السياحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، إضافة لممارسة الصيد المنظم بأعداد محددة، والحد من الصيد غير القانوني من خلال توفير بدائل مستدامة، وتقليل الأثر على الحيوانات البرية في الطبيعة، إضافةً لإحياء الموروث الشعبي.