الرئيس التونسي يوجه وزير الشؤون الخارجية بالشروع في إجراءات تعيين سفير في سوريا

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ذكرت الرئاسة التونسية، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس قيس سعيد أعطى تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده في دمشق.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها، إن “سعيد أكد خلال لقاء مع عمار على ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني”، مشددا على أن مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل.
وأعلن الرئيس التونسي، الشهر الماضي، عزمه على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا منذ 2012. وقال سعيد خلال لقائه وزير الخارجية نبيل عمار: “ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس”.
وأضاف: “مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، وتونس تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقاً في اختيارات الشعب السوري”.
وكان وزيري الخارجية، التونسي نبيل عمار والسوري فيصل المقداد، بحثا، مطلع الشهر الماضي، سبل عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.