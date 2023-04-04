الرئيس التونسي يوجه وزير الشؤون الخارجية بالشروع في إجراءات تعيين سفير في سوريا

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها، إن “سعيد أكد خلال لقاء مع عمار على ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني”، مشددا على أن مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل.