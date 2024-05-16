الرئيس الجزائري يؤكد دقة المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية

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أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، دقة المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية، عاداً أنها “مرحلة مفصلية، مثقلة بالتحديات والأزمات حيث تتجسد صعوبتها وتتجلى خطورتها من خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

وأشار تبون، في كلمته خلال أعمال الدورة العادية الـ33 للقمة العربية المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، ألقاها نيابة عنه أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري، إلى ما يتربص بسكان غزة من تهديدات وجودية، وما تواجهه القضية الفلسطينية برمتها من أخطار لتصفيتها، مبينًا أنه فضلًا عما تمليه المرحلة الراهنة من أولويات تكثيف الضغوط لوضع حد للعدوان الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف التهجير القسري للفلسطينيين، فإن الجزائر تعتقد أن ما بعد الحرب على غزة ينبغي أن يكون مغايرًا ومختلفًا تمام الاختلاف عما قبلها.

وشدد الرئيس الجزائري، في كلمته، على ضرورة أن يفضي الواقع ما بعد الحرب على غزة إلى إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في قيام دولة فلسطينية مستقلة، دون أي قيود أو شروط أو معوقات.