الرئيس الجزائري يستدعي سفير بلاده لدى فرنسا بشكل فوري للتشاور

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أفادت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر اليوم الأربعاء، باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا بشكل فوري.

وأمر الرئيس تبون، باستدعاء السفير سعيد موسي، للتشاور، وفق ما أورد بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أن سببب استدعاء السفير جاء احتجاجا على “مشاركة دبلوماسيين وموظفين قنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية يفترض حسب القضاء الجزائري تواجدها في الجزائر”.

والحديث يجري هنا حول مساعدة دبلوماسيين فرنسيين معارضة جزائرية ممنوعة من السفر للهجرة من تونس إلى فرنسا.

وقال بيان للخارجية الجزائرية في مذكرة احتجاج رسمية أرسلتها للسفارة الفرنسية في الجزائر أن هذا التطور غير مقبول من الجانب الفرنسي، وسيلحق ضررا كبيرا بالعلاقات بين البلدين.