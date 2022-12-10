الرئيس الصيني يغادر الرياض

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غادر فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية الرياض صباح اليوم، عقب زيارة رسمية قام بها للمملكة العربية السعودية.

وكان في وداع فخامته بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق )، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشنوي تشينغ.