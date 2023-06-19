الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن 20 معرضًا ميدانيًا ورقميًا لإثراء تجربة ضيف الرحمن خلال موسم الحج

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دشّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، 20 معرضًا مختلفًا خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ.

وأشار معاليه إلى أن هذه المعارض تعكس التزام الرئاسة بتطوير التجربة الإثرائية مما يعزز أهميتها ثقافيًا وإثرائيًا، حيث يشارك في إعداد وتنفيذ وإقامة هذه المعارض أكثر من 40 موظفًا متخصصًا في مجال المعارض والشرح للزوار والحجاج؛ لضمان تقديم تجربة فريدة وثرية، حيث يقدمون شروحًا مفصلة ومعلومات مهمة حول المعروضات والأهمية الثقافية لهما، ويتوقع أن تشهد هذه المعارض إقبالًا كبيرًا من قبل الزوار والحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم لأداء فريضة الحج، حيث تعتبر هذه المبادرة الرائدة فرصة للتعرف على التراث الثقافي للحرمين الشريفين وتعزيز الوعي والتفاعل بين الزوار والمشاعر المقدسة، مؤكدًا أن رسالة المعارض هي إبراز الجهود والإنجازات في الحرمين الشريفين.

ورفع معالي الدكتور السديس شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، سائلًا الله العلي القدير جل شأنه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

يذكر أن معارض الحج تتكون من (20) معرضًا وهي: معرض كسوة الكعبة المشرفة، ومعرض زمزم الماء المبارك، ومعرض إثراء وشرف النسائي (2)، ومعرض الرواق السعودي بمشعر منى، ومعرض كسوة الكعبة بمشعر منى، ومعرض حكاية الماء والسقيا بمشعر عرفات، ومعرض من الوصول إلى الحصول، ومعرض ندوة الحج الكبرى، والمعرض الإثرائي بمكتبة الحرم المكي الشريف، ومعرض الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بحي حراء الثقافي، والمعرض الإثرائي بمكتبة المسجد الحرام النسائي، والمعرض الرقمي بالمسجد الحرام، والمعرض الرقمي بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، المعرض الافتراضي للرواق السعودي، والمعرض الافتراضي لكسوة الكعبة المشرفة، والمعرض الافتراضي لترجمة خطبة عرفة، والمعرض الافتراضي “آيات بينات”، والمعرض الافتراضي “وأقيموا الصلاة”، ومعرض المخطوطات بالمسجد النبوي، حيث تنوعت هذه المعارض منها ما هو خلال الموسم منذ بدايته، وأخرى عبارة عن مشاركات مع جهات حكومية في سبيل التعاون والتكامل في خدمة ضيوف الرحمن والحجاج بينما توزعت في مواقع مختلفة، حيث سيتم إقامة بعض المعارض داخل المسجد الحرام والأخرى متنقلة تجوب المشاعر المقدسة، وبعض المواقع في مكة المكرمة، ومحافظة جدة، لتوفير فرصة لأكبر عددٍ ممكن من الزوار والحجاج للاطلاع على تاريخ الحرمين الشريفين ومراحل تطورهما.