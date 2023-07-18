الرئيس العام لشؤون الحرمين يُسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام

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سلّم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، بحضور قيادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك خلال إقامة مراسم التسليم بمقر مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة.

وقد جرى التوقيع على محاضر الاستلام والتسليم بين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكبير سدنة بيت الله الحرام، خلال الحفل الذي أقامته الرئاسة بالمجمع، تمهيداً لاستبدال ثوب الكعبة المشرفة غرة محرم ١٤٤٥هـ .