الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلتقي منسوبي فرع الرئاسة بمكة المكرمة

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التقى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أمس، منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

وأكد معاليه أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقف شاهدة لما تقوم به هذه الدولة من نصرة التوحيد ومحاربة البدع والشرك، ونحن في أشرف بقاع الأرض التي يَفِدُ إليها ملايين المسلمين، فلا تجد من مظاهر البدع والخرافات شيء، وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل جهود ولاة الأمر في تسخير الوسائل والأجهزة كجهاز الرئاسة العامة التي تسعى لتوجيه الناس بالتي هي أحسن.

وحث معاليه منتسبي الرئاسة العامة على استشعار ما يقومون به من أعمال عظيمة في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا من فضل الله تعالى، فيجب علينا الدفاع عن هذه البلاد التي اختارها الله تعالى لخدمة الحرمين الشريفين، ورفعة راية الدين.