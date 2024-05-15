الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلقي محاضرة بعنوان (جهود المملكة في مكافحة التطرف والإرهاب) لمنسوبي الأمن العام بالحدود الشمالية

المناطق_الحدود الشمالية

ألقى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، محاضرة بعنوان (جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب)، لمنسوبي الأمن العام بالحدود الشمالية،وكان في استقباله نائب مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء منيف بن زايد العتيبي.

وأكد معاليه خلال المحاضرة على ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود في مكافحة الإرهاب والتطرف، مبينًا أن الله تعالى اختار هذه البلاد لتكون حاوية لبيته الحرام والكعبة المشرفة قبلة المسلمين، فالدفاع عنها وصيانتها شرف عظيم يناله حماة هذه البلاد.

وقال : إن منطقة الحدود الشمالية تحوي حدًّا من حدود بلادنا، وقد هيأ الله لمنسوبي القطاع الأمني أسباب حفظ أمنها والدفاع عنها، وهي مهمة عظيمة وشريفة، ومن أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد لربه، بأن يشارك في حفظ حق الله وحق الناس ومصالحهم.

وأضاف : وهذه الدولة المباركة يفد إليها ملايين الحجاج والمعتمرين في كل عام، إذ جعلت قيادتنا الرشيدة من أولوياتها خدمة البيتين العظيمين المسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما، الذين ينعمون بالأمن والاطمئنان فيها.

وحث الدكتور السند، منسوبي القطاع الأمني على استشعار عظم الأعمال التي يقومون بها، وإحسان النية لله جل وعلا، فإن بذل الخير عاقبته خيرٌ في الدنيا والآخرة.

وتابع معاليه: إن من أعظم أسباب تحقق الأمن هو تحقيق الإيمان بالله وحده، ولا يتحقق ذلك إلا بفضل من الله أولاً، ثم بالحاكم الذي يجعل من أول واجباته تحقيق التوحيد وتطبيق الشريعة الإسلامية، وحفظ أمن الناس، وهذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى عهدنا هذا جعلت أمن الناس على أنفسهم ودينهم من أولى أولوياتها، وتمسَّكت بالأصل الثابت الذي قامت عليه؛ كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وبذلك أصبحت دولة قوية وفي مصاف الدول العظمى.

وفي نهاية كلمته رفع معاليه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- كما قدم الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، ولمعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وللقيادات الأمنية في الحدود الشمالية على ما يقدمون من أعمال وجهود.