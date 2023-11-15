الرئيس العراقي “عبد اللطيف رشيد”: مخرجات القمة العربية الإسلامية التي أقيمت في الرياض جيدة لصالح الفلسطينيين للحصول على كافة الحقوق

أكد الرئيس العراقي “عبد اللطيف رشيد”، أن المأساة التي يشهدها العالم في قطاع غزة هي وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.
وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الدولة العراقية حكومة وشعبا تتضامن مع الفلسطينيين للحصول على حقوقهم المشروعة.
وأوضح أن مخرجات القمة العربية والإسلامية في الرياض جيدة في صالح الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقهم المشروعة.
فيديو | الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد لـ #الإخبارية: مخرجات القمة العربية الإسلامية التي أقيمت في الرياض جيدة لصالح الفلسطينيين؛ للحصول على كافة الحقوق pic.twitter.com/nTBUv4Qk9z
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 15, 2023