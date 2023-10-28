الرئيس الفلسطيني: أدعو قادة الدول العربية إلى عقد قمة طارئة

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دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس قادة الدول العربية إلى عقد قمة عربية طارئة في جامعة الدول العربية.

كما أكد الرئيس الفلسطيني خلال كلمه له اليوم، أن إسرائيل ردت على القرار الأممي أمس باجتياح بري وبمزيد من القصف والتدمير، مضيفا: طالبنا مؤسسات المجتمع الدولي بوقف العدوان وإدخال المساعدات ومنع التهجير.

وسبق أن حذر محمود عباس من سيناريو التهجير وإخراج الشعب الفلسطيني من أراضيه ونقلهم إلى أي أراضٍ أخرى، مؤكدًا: سنبقى صامدين على أراضينا مهما حدث.

كما أضاف محمود عباس الرئيس الفلسطيني، أن الاحتلال يستهدف أطفالا ونساء ومدنيين ومستشفيات ومدارس دون تمييز، مؤكدًا أنه ضد قتل المدنيين من الجوانب كافة، كما طالب بإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين كافة.