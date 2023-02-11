الرئيس الفلسطيني يبحث مع أبو الغيط ترتيبات مؤتمر القدس

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استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، مساء اليوم السبت، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، وذلك بمقر إقامة الرئيس في القاهرة حيث يُشارك غدًا في افتتاح المؤتمر الدولي حول القدس- صمود وتنمية.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبوالغيط ناقش مع الرئيس الفلسطيني اللمسات الأخيرة للمؤتمر الذي يشهد حضوراً عربياً عالي المستوى، ومشاركات رفيعة من منظمات وفاعليات دولية وإقليمية.

واتفق الجانبان على ضرورة منح هذا الحدث الزخم اللازم على كافة المستويات، لكي يسمع العالم صوت الفلسطينيين ويُدرك معاناتهم تحت الاحتلال، وبخاصة ما يتعرض له المقدسيون من حصار وقمع، وفق مخطط إسرائيلي لتهويد المدينة المقدسة، وسياسة ممنهجة للقضاء على الوجود الفلسطيني فيها، وطمس وجهها العربي والإسلامي والمسيحي.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الأمانة العامة للجامعة العربية عملت خلال الأشهر الماضية، وبالتنسيق والتعاون مع دولة فلسطين، على ترتيب كافة التفاصيل الخاصة بالمؤتمر الذي تنعقد جلساته في ثلاثة محاور؛ سياسي وقانوني واقتصادي، ويهدف إلى الخروج بنتائج ملموسة تُعزز صمود الفلسطينيين في القدس، وتدعم وجودهم في مواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها.