الرئيس المصري: لن نسمح بالعبث بأمن واستقرار دولنا

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نقلت و سائل إعلام مصرية عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مطالبته المجتمع الدولي وأطرافه “الفاعلة” بالاضطلاع بمسؤولياتها لوقف الحرب الإسرائيلية التي وصفها بالغاشمة في قطاع غزة.

ونسبت قناة “القاهرة الإخبارية” للسيسي القول، خلال افتتاح منتدى التعاون العربي الصيني في بكين، إن المجتمع الدولي مطالب بوضع حد لما وصفها بأنها حالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضـيهم.

ونسبت قناة “إكسترا نيوز” للسيسي القول أيضا “لن نسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا”.

وأكد الرئيس المصري “ضرورة الالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين، والإقرار بحق الفلسطينيين المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة”.

وقال أيضا: “لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية”.

وناشد المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.