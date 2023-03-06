الرئيس الموريتاني يغادرُ المدينة المنورة

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غادر فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني،رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية -اليوم- المدينة المنورة بعد أن زار المسجد النبوي، وأدَّى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلِّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعددٌ من المسؤولين.