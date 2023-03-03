الرائد والاتفاق.. لقاء استعادة التوازن

المناطق_متابعات

يتطلع فريق الرائد الأول لكرة القدم ونظيره الاتفاق إلى استعادة نغمة الفوز عندما يلتقيان، الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وغاب الفريقان عن سكة الانتصارات خلال الجولات الأخيرة، لذا سيرمي كل فريق بثقله من أجل النهوض وحصد النقاط الثلاث للتقدم خطوة مهمة بعيدًا عن مناطق الخطر.

واكتفى الرائد بحصد نقطتين من أصل 6 في آخر جولتين التعادل أمام الوحدة «2-2»، والاتحاد «0-0»، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ11، وعلى الجانب الآخر، تلقى الفريق الاتفاقي ثلاث هزائم متتالية آخرها أمام الباطن بنتيجة «0-1»، ما تسبب في إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق، وحل مكانه الإسباني انطونيو كازولا الذي ستكون مواجهة الرائد هي الاختبار الأول له مع «فارس الدهناء».

وتحمل المواجهة الرقم «26» في تاريخ لقاءات الفريقين ضمن الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقته موسم 2008-2009، وتميل الكفة لصالح الفريق الاتفاقي بـ11 فوزا مقابل 6 انتصارات للرائد، فيما حضر التعادل 8 مرات.