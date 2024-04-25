«الرابطة» تُدين استمرار الاحتلال ارتكاب جرائم الحرب في غزة

المناطق_متابعات

أدانت رابطة العالم الإسلامي، بأشد العبارات جرائمَ الحرب المروعة التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، بالجرائم التي يشهدها القطاع، والتي كان آخرها اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأبدى أسفه واستنكاره، لإخفاق المجتمع الدولي في وقف هذه الانتهاكات المتواصلة لكل القيَم والأعراف الإنسانية والدولية، والذي أطلق العنان لمزيد من الوحشية وتفاقم المآسي الإنسانية والدمار، مجدداً الدعوة إلى اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه وقف آلة القتل الجماعي والدمار.