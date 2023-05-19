الراجحي والبلوشي والتويجري يتصدرون المرحلة الاستعراضية لرالي تبوك – نيوم

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سجَّلَ السائق السعودي يزيد الراجحي والدرّاجان الإماراتي سلطان البلوشي والسعودي هيثم التويجري أسرع الأوقات في فئات السيارات والدراجات النارية العادية ورباعية العجلات “كوادز” :” في المرحلة الاستعراضية التأهلية لرالي تبوك – نيوم في نسخته الأولى، الجولة الثانية من بُطولة السعودية للراليات الصحراوية 2023، التي انطلقت شارة بدايتها اليوم بمدينة الملك خالد الرياضية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، رئيس شركة رياضة المحركات السعودية، وبحضور عدد كبير من جمهور ومتابعي الرالي.

وامتدت المرحلة الاستعراضية لمسافة 3.5 كيلومترات، وسجَّل الراجحي، الذي يُساعده الملّاح الألماني تيمو غوتشالك، توقيت 2:42 دقيقة، في سيارة تويوتا “هايلوكس”، حيث إنه التوقيت الأسرع، بفارق 43 ثانية عن أقرب مُطارديه.

وسجَّل مُنافسوه على اللقب مُواطناه عبد العزيز اليعيش وخالد الفريحي ثاني وثالث أسرع توقيت على التوالي، فيما سجَّل السائق الإماراتي خالد الجافلة أسرع توقيت في فئة السيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية “تي 3″، وسجَّلت السائقة السعودية مها الحملي أسرع توقيت في فئة السيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري “تي 4”.

وجرى مضاعفة الأوقات المُسجلة في فئتي الدرّاجات النارية العادية ورُباعية العجلات “كوادز”، فازَ الدرّاج الإماراتي السلطان البلوشي بالمرحلة في فئة الدرّاجات النارية تبِعهُ الدرّاج السعودي مشعل الغنيم، والدرّاج الإماراتي محمد البلوشي. وسجَّل الدرّاج السعودي هيثم التويجري أسرع الأوقات في فئة “كوادز” على متن درّاجة ياماها “رابتور”.

ويُشارك السائق السعودي إبراهيم المهنا مُنفردًا في فئة الشاحنات “تي 5” في شاحنته مرسيدس “يونيموغ”.

وفي ذات الصدد أُقيمَ مُؤتمرٌ صحفي قُبيل حفل انطلاق الرالي، حضره: يزيد الراجحي وعبد العزيز اليعيش، مُتصدر الترتيب العام لبُطولة السعودية تويوتا، وخالد الهمزاني وأحمد الشقاوي وصالح السيف ودانيا عقيل ومها الحملي وإبراهيم المهنا، والدرّاجان مشعل الغنيم ومحمد البلوشي، إضافةً إلى مسؤولين من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية.

وتمكنت 23 سيارة و 12 دراجة نارية وثلاث درّاجات رُباعية العجلات من اجتياز مراحل الفحص التقني والتوثيق الإداري لخوض الجولة الثانية بطولة السعودية تويوتا للراليات، وسيارة واحدة في فئة السيارات النموذجية المعدلة “تي 1+”، وسبع سيارات في فئة السيارات النموذجية “تي 1″، وستّ سارات في فئة سيارات الإنتاج التجاري “تي 2″، وأربع سيارات “كان – أم” في فئتي السيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية “تي 3” والإنتاج التجاري “تي 4″، وشاحنة واحدة في فئة الشاحنات “تي 5”.

وخاضَ المُشاركون مرحلةً استعراضية خاصة، تمهيدًا لخوض المراحل الفعلية – غداً – وفق ماتم إعداده ورسمه من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الذي يُنظِّم بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.

من جهة أخرى يتعيَّن على المُشاركين أن يجتازوا غداً مرحلة يبلغ طولها 97 كيلومترًا إلى بداية المرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت بطول 205 كيلومترات التي تخترق الصحاري الشمالية للمملكة، على أن تنطلق السيارة الأولى الساعة التاسعة صباحًا.

وجاءت تفاصيل النتائج اليوم على النحو التالي :-

01- يزيد الراجحي (السعودية) تيمو غوتشالك (ألمانيا) – تويوتا “هايلوكس”- 2:42 دقيقتان

02- عبدالعزيز اليعيش (السعودية) عمر اللاحم (السعودية) – نيسان – 3:25 دقائق

03- خالد الفريحي (السعودية) سيباستيان ديلاوناي (فِرنسا) – نيسان – 3:28 دقائق

04- خالد الجافلة (الإمارات) علي ميرزا (الإمارات) – كان – أم “مافريك أكس 3”- 3:32 دقائق

05- مها الحملي (السعودية) دميترو تسيرو (أوكرانيا) – كان – أم “مافريك أكس آر أس توربو” – 3:33 دقائق

06- صالح السيف (السعودية) إيغور أوخوتنيكوف – كان – أم “مافريك أكس 3” – 3:39 دقائق

07- حمد الحربي (السعودية) أليكساندر أليكسيف – كان – أم “مافريك أكس 3” – 4:13 دقائق

08- أحمد الشقاوي (السعودية) أليكسي كوزميتش – نيسان “تي 2” – 4:28 دقائق

09- دانيا عقيل (السعودية) تايي بيري (ألمانيا) كان – أم “مافريك أكس 3” – 4:53 دقائق

10- متعب القنون (السعودية) مرضي الشمري (السعودية) – نيسان – 4:57 دقائق

11- عبد اللـه الشقاوي (السعودية) وليد الشقاوي (السعودية) كان – أم “مافريك أكس آر أس توربو” – 5:57 دقائق

12- خالد الهمزاني (السعودية) فهد العُمر (السعودية) – نيسان – 5:16 دقائق

فئة الدرّاجات النارية:

01- سلطان البلوشي (الإمارات) – كاي تي أم “450” – 28:16 دقيقة

02- مشعل الغنيم (السعودية) – بيتا “430 آر آر” – 28:32 دقيقة

03- محمد البلوشي (الإمارات) – كاي تي أم “450” – 29:28 دقيقة

04- عبد الحليم المغيرة (السعودية) – كاي تي أم “450” – 29:52 دقيقة

05- إيهاب الحكيم (السعودية) – ياماها “دبليو آر 450 أف”- 30:24 دقيقة

06- محمد الكعبي (قطر) – كاي تي أم “450”- 31:52 دقيقة

07- بدر الحمدان (السعودية) – ياماها “دبليو آر 450 أف”- 33:52 دقيقة

08- خالد الفلاسي (الإمارات) – هاسكفارنا “أف إي 450” – 34:00 دقيقة

09- إبراهيم بقلة (الإمارات) – هاسكفارنا “أف إي 450” -35:04 دقيقة

10- فيليب ويلسون (السعودية) – كاي تي أم “500” – 35:20 دقيقة

11- محمد المنزوري (السعودية) – كاي تي أم “500” – 41:04 دقيقة

12- عبد الرحمن العبد اللطيف (السعودية) – هوندا “سي آر أف 450” – 2:30:24 ساعتان

فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كوادز”:

01- هيثم التويجري (السعودية) – ياماها “رابتور 700” – 26:00 دقيقة

02- هاني النومسي (السعودية) – ياماها “رابتور 700” -34:48 دقيقة

03- عبدالعزيز العطوي (السعودية) – ياماها “رابتور 700” -38:24 دقيقة