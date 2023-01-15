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“الراجحي” يوصي بتوزيع 5 مليارات ريال أرباحا عن عام 2022 .. 1.25 ريال للسهم

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 15 يناير 2023 - 9:22 صباحًا

المناطق_الرياض

أعلن مصرف الراجحي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022 .

 

اجمالي المبلغ الموزع5,000 مليون ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح4,000,000,000 سهم
حصة السهم من التوزيع1.25 ريال سعودي بعد خصم الزكاة
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)% 12.5
تاريخ الأحقيةتاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
تاريخ التوزيعسيتم الاعلان عن تاريخ وآلية توزيع الارباح في وقت لاحق
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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 15 يناير 2023 - 9:22 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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