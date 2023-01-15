“الراجحي” يوصي بتوزيع 5 مليارات ريال أرباحا عن عام 2022 .. 1.25 ريال للسهم

المناطق_الرياض
أعلن مصرف الراجحي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022 .
|اجمالي المبلغ الموزع
|5,000 مليون ريال
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|4,000,000,000 سهم
|حصة السهم من التوزيع
|1.25 ريال سعودي بعد خصم الزكاة
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|% 12.5
|تاريخ الأحقية
|تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
|تاريخ التوزيع
|سيتم الاعلان عن تاريخ وآلية توزيع الارباح في وقت لاحق