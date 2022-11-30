الربو.. لماذا يهدد المصابين بأمراض القلب؟

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توصلت الدراسات السابقة إلى مخاطر الربو المستمر وكيف تقود للإصابة بأمراض أخرى بعضها قاتلة، لكن دراسة حديثة وثقت علاقته بأمراض القلب.

الربو هو حالة تنفسية تؤثر على ما يقدر بنحو 262 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ويتميز بالتهاب المجاري الهوائية الصغيرة مما يؤدي إلى ظهور أعراض منها ضيق التنفس والسعال والصفير.

ووصفت منظمة الصحة العالمية الربو بأنه “مرض طويل الأمد” يصيب الأطفال والبالغين، وتشمل المحفزات الشائعة التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض: العدوى الفيروسية (نزلات البرد) والغبار والدخان والأبخرة والتغيرات في الطقس وحبوب لقاح العشب.

العلاقة بين الربو وأمراض القلب

وجدت دراسة جديدة أن المشاركين الذين يعانون من الربو المستمر لديهم احتمالية أكبر لتراكم اللويحات في الشرايين السباتية، ما يجعلهم عرضة لأمراض القلب مقارنة بمن لا يعانون من الربو.

واستمرت النتائج حتى بعد تعديل العلماء للعوامل الديموغرافية ونمط الحياة، علاوة على ذلك فإن أولئك الذين يعانون من الربو المستمر لديهم مستويات أعلى من علامات الالتهاب في دمائهم.

خلال الدراسة، افترض العلماء أن الربو المستمر يمكن أن يكون مرتبطًا بزيادة تراكم اللويحات في الشرايين السباتية، وهي الأوعية الكبيرة التي تمد الدماغ بالدم.

وجمع العلماء بيانات من المشاركين في دراسة متعددة الأعراق لتصلب الشرايين (MESA) وعددهم 6814 بالغًا لم يكن لديهم أمراض القلب والأوعية الدموية في وقت التسجيل.

وأيضا فحصوا البيانات من 5029 بالغًا في دراسة متعددة الأعراق لتصلب الشرايين لديهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبيانات الموجات فوق الصوتية السباتية في سجلاتهم.

ووفقا للدراسة، التي نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، كان من بين المشاركين 109 مصابين بالربو المزمن، و388 مصابًا بالربو المتقطع، والبقية البالغ عددهم 4532 شخصًا لم تكن لديهم الحالة.

ووجد الباحثون أن 67٪ من المشاركين الذين يعانون من الربو المستمر لديهم في المتوسط لوحتان في الشرايين السباتية.

في المقابل، كان لدى 49.5٪ من الأشخاص المصابين بالربو المتقطع و50.5٪ غير المصابين بالربو حوالي لوحة واحدة في الشريان السباتي، وفقا لموقع medicalnewstoday.

إضافة إلى ذلك، كانت علامات الالتهاب في الدم أعلى قليلاً لدى المشاركين المصابين بالربو المستمر، لكن لا تزال هناك حاجة لمزيد من الأبحاث حول الربو وتصلب الشرايين.

وعلق مؤلف الدراسة الرئيسي ماثيو سي تاترسال، أستاذ مساعد في قسم الطب في جامعة ويسكونسن: “كان لدى المشاركين الذين يعانون من الربو المستمر مستويات مرتفعة من الالتهاب في دمائهم، ما يسلط الضوء على السمات الالتهابية للربو، كما أن المستويات العالية من الالتهاب تؤدي إلى آثار سلبية على نظام القلب والأوعية الدموية”.

وفقًا لمؤلفي الدراسة، يؤكد الاكتشاف الحاجة إلى مزيد من البحث في الآليات المشتركة لأمراض القلب والأوعية الدموية لتصلب الشرايين (ASCVD) والربو.