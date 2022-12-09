الربيعة يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف

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التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وذلك على هامش المنتدى العالمي للاجئين المنعقد في جنيف، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة للاجئين حول العالم، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين بما يسهم في تحسين الظروف الإنسانية للاجئين.

وأكد الدكتور الربيعة حرص المملكة الدائم على الوقوف إلى جانب اللاجئين والمحتاجين والمتضررين ومساندتهم في أي مكان بالعالم، وذلك استشعاراً منها بمسؤوليتها الإنسانية تجاههم، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين مركز الملك سلمان للإغاثة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وما نتج عنها من مشاريع إنسانية وإغاثية عديدة حول العالم.

من جانبه نوّه غراندي بما تقدمه المملكة من خلال المركز من جهود كان لها أثر ملموس في التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين وذوي الاحتياج في مختلف الدول، منوهاً بالتعاون الكبير والمثمر بين الجانبين.