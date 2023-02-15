الرقابة على المنشطات تعلن إيقاف لاعبة رفع الأثقال خديجة المؤمن “4 سنوات”

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أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات عن إيقاف لاعبة رفع الأثقال بالمنتخب السعودي، خديجة المؤمن لمدة 4 سنوات.
وقال الحساب الرسمي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قرار تأديبي لإيقاف اللاعبة خديجة المؤمن لاعبة رفع الاثقال بالمنتخب السعودي لمدة 4 سنوات”.
كما أعلنت اللجنة اتخاذ قرار تأديبي بإيقاف اللاعبة سارة بن يحيي لاعبة الملاكمة بنادي الشباب لمدة 4 سنوات.
وكشفت اللجنة عن اتخاذ قرار تأديبي يإيقاف اللاعب عبدالله سالمين لاعب رياضات القوة لمدة 4 سنوات.
كما تم اتخاذ قرار تأديبي لإيقاف اللاعب مشاري السعيد لاعب رياضات القوة لمدة 4 سنوات.
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قرار تأديبي لإيقاف اللاعبة/خديجة المؤمن لاعبة #رفع_الاثقال بالمنتخب _السعودي لمدة 4سنوات. pic.twitter.com/pIaAL1Wvgh
— الرقابة على المنشطات (@Saudi_Nado) February 14, 2023