الرقابة على المنشطات تعلن إيقاف لاعبة رفع الأثقال خديجة المؤمن “4 سنوات”

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أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات عن إيقاف لاعبة رفع الأثقال بالمنتخب السعودي، خديجة المؤمن لمدة 4 سنوات.

وقال الحساب الرسمي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قرار تأديبي لإيقاف اللاعبة خديجة المؤمن لاعبة رفع الاثقال بالمنتخب السعودي لمدة 4 سنوات”.

كما أعلنت اللجنة اتخاذ قرار تأديبي بإيقاف اللاعبة سارة بن يحيي لاعبة الملاكمة بنادي الشباب لمدة 4 سنوات.

وكشفت اللجنة عن اتخاذ قرار تأديبي يإيقاف اللاعب عبدالله سالمين لاعب رياضات القوة لمدة 4 سنوات.

كما تم اتخاذ قرار تأديبي لإيقاف اللاعب مشاري السعيد لاعب رياضات القوة لمدة 4 سنوات.