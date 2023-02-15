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الرقابة على المنشطات تعلن إيقاف لاعبة رفع الأثقال خديجة المؤمن “4 سنوات”

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 فبراير 2023 - 3:25 صباحًا

المناطق_الرياض

أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات عن إيقاف لاعبة رفع الأثقال بالمنتخب السعودي، خديجة المؤمن لمدة 4 سنوات.

وقال الحساب الرسمي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قرار تأديبي لإيقاف اللاعبة خديجة المؤمن لاعبة رفع الاثقال بالمنتخب  السعودي لمدة 4 سنوات”.

كما أعلنت اللجنة اتخاذ قرار تأديبي بإيقاف اللاعبة سارة بن يحيي لاعبة الملاكمة بنادي الشباب لمدة 4 سنوات.

وكشفت اللجنة عن اتخاذ قرار تأديبي يإيقاف اللاعب عبدالله سالمين لاعب رياضات القوة لمدة 4 سنوات.

كما تم اتخاذ قرار  تأديبي لإيقاف اللاعب مشاري السعيد لاعب  رياضات القوة لمدة 4 سنوات.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 فبراير 2023 - 3:25 صباحًا
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