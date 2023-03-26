الركراكي بعد الفوز على البرازيل: كنا في الموعد بهذا الانتصار التاريخي

قال وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي عقب فوز أسود الأطلس اللافت على المنتخب البرازيلي (2-1): “حققنا ما كنا نصبو إليه وهو إسعاد الجماهير الغفيرة التي جاءت لمساندتنا”.

وأضاف الركراكي: “أعتقد أننا كنا في الموعد بهذا الفوز التاريخي على منتخب كبير يملك الكثير من النجوم والمواهب”.

وأكمل: “رسالتنا اليوم هو أننا سنحرص على تحضير منتخب يقاتل على أرضية الملعب سواء فزنا أو انهزمنا، سنلعب دائماً بهذه الروح القتالية لتحقيق أفضل النتائج”.

وأقيمت المباراة الدولية الودية بين المغرب والبرازيل على ملعب ابن بطوطة في طنجة وأمام 65 ألف متفرج.