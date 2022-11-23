«الركراكي»: هدفنا عدم الخسارة أمام كرواتيا ونحلم بالتأهل

أوضح وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، أن هدفه كان تجنب الخسارة أمام كرواتيا، في مواجهتهما بالمجموعة السادسة من كأس العالم 2022، الأربعاء.

وفرض المغرب التعادل دون أهداف على وصيف بطل العالم 2018، قبل مواجهة بلجيكا، الأحد المقبل، ثم كندا في ختام المجموعة في أول ديسمبر.

وأصاف الركراكي خلال المؤتمر الصحافي، الأربعاء “هدفنا كان أن نحيا في آخر مباراتين، فالهزيمة في أول مباراة تنهي آمالك في المنافسة، واجهنا وصيف بطل العالم، وكرواتيا تملك منتخباً قوياً، والعديد من اللاعبين البارزين على رأسهم لوكا مودريتش”.

وتابع: “قدمنا أفضل ما لدينا، الهدف كان عدم الخسارة، فأنا هنا منذ شهرين فقط وفخور باللاعبين، أردنا تحقيق نتيجة أخرى لكن في النهاية التعادل نتيجة مرضية”.

وأضاف: “سننتظر مباراة بلجيكا، ثم نبحث عن التأهل إلى دور الستة عشر أمام كندا”.

وبين المدرب البالغ عمره 47 عاماً، أنه اتفق مع الاتحاد الوطني على خطة متوسطة المدى، وأخرى طويلة المدى، من أجل الفوز بكأس الأمم الإفريقية.

وأشار المدرب الذي قاد الوداد إلى لقب دوري أبطال إفريقيا في مايو الماضي، إلى أن فريقه لعب مثل أي منتخب أوروبي، وقال: “لعبنا بتوازن مثل المنتخبات الأوروبية، أردنا تشكيل خطورة على كرواتيا وتحقيق نتيجة جيدة لكن الهدف الأساسي كان عدم الخسارة.. علينا أن نتحسن ونطور عقلية الفوز”.