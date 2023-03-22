الروماني دانيلو مدرب نادي أحد يشهر إسلامه (فيديو)

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أعلن الروماني بورقا دانيلو المدير الفني لفريق الناشئين تحت 15 عامًا بنادي أحد السعودي، اعتناقه الدين الإسلامي.

ونشر نادي أحد عبر حسابه الرسمي على شبكة “تويتر” للتواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه المدرب الروماني وهو ينطق الشهادتين باللغتين العربية والإنجليزية.

وقاد دانيلو فريق أحد لتحقيق نتائج قوية في دوري البراعم حيث يحتل المركز السادس برصيد 41 نقطة.