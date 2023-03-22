أبرز الموادأهم الاخبارالرياضة

الروماني دانيلو مدرب نادي أحد يشهر إسلامه (فيديو)

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 22 مارس 2023 - 4:35 مساءً

المناطق_الرياض

أعلن الروماني بورقا دانيلو المدير الفني لفريق الناشئين تحت 15 عامًا بنادي أحد السعودي، اعتناقه الدين الإسلامي.

ونشر نادي أحد عبر حسابه الرسمي على شبكة “تويتر” للتواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه المدرب الروماني وهو ينطق الشهادتين باللغتين العربية والإنجليزية.

وقاد دانيلو فريق أحد لتحقيق نتائج قوية في دوري البراعم حيث يحتل المركز السادس برصيد 41 نقطة.

الوسوم
صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 22 مارس 2023 - 4:35 مساءً
صورة Waleed

Waleed

زر الذهاب إلى الأعلى