“الرياضة” تُعلن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة

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أعلنت وزارة الرياضة نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي 2022-2023 وفقاً للتصنيف الإداري للأندية.

وكشف الحساب الرسمي لوزارة الرياضة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تفاصيل بخصوص أندية (أ) وهم الشباب والهلال والاتفاق بدعم يقدر 7 ملايين ريال سعودي.

وأوضحت وزارة الرياضة في بيانها تفاصيل تقييم مبادرة الحوكمة للربع الرابع لأندية الفئات (ب) (ج) (د) (هـ).

وضمت أندية الفئة “ب” كل من الفيصلي والحزم والتعاون والفيحاء والفتح والنصر، بينما أندية الفئة “ج” ضمت كل من العدالة والرياض والاتحاد وأبها والخليج وضمك والأهلي والباطن والقادسية والوحدة والطائي والرائدة.

أمّا أندية الفئة “د” ضمت كل من النهضة والعروبة والبكيرية والجيل وهجر والدرعية والخلود ووج والساحل.

بينما جاءت أبرز أندية الفئة “هـ”، كالتالي: التقدم والشعلة والنجمة والترجي والصقر والأخدود والصفا والانتصار وأحد، والسلام والجبلين والقيصومة والزلفي والذهب والعين.