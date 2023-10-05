“الرياض الخضراء” يصل حي النخيل استمراراً لمشاريع تشجير الأحياء السكنية

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أعلن برنامج “الرياض الخضراء” عن بدء أعمال تشجير حي النخيل بصفته سابع الأحياء السكنية التي يتم تشجيرها، بعد أحياء العزيزية والنسيم والجزيرة والعريجاء وقرطبة والغدير.

وتشمل أعمال التشجير زراعة 50 ألف شجرة وشجيرة عبر تنفيذ 17 حديقة حيّ، وتشجير 4 مدارس و30 مسجدًا، وتشجير 14 موقعاً لمواقف السيارات، وتشجير 52 كم من الشوارع والممرات.

ويصاحب أعمال تشجير حي النخيل، معرض وفعاليات مصاحبة تهدف إلى توعية سكان الحي ببدء أعمال البنية التحتية لتشجير حيهم، ومراحل ومدة المشروع والأعمال المصاحبة، إضافة إلى التصوّر والتصاميم المستقبلية للحي بعد اكتمال أعمال التشجير، ومن المقرر أن يقام المعرض في حي النخيل خلال الفترة من 5 أكتوبر – 14 أكتوبر 2023م.

يشار إلى أن “الرياض الخضراء” أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، ويستهدف زراعة أكثر من 7.5 ملايين شجرة في مدينة الرياض، وزيادة المسطحات الخضراء إلى 9% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفاً عمّا هو عليه الآن، والارتقاء بالبيئة الحضرية لمدينة الرياض من خلال تشجير الأحياء السكنية، كما يسهم البرنامج في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030، بهدف زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة.