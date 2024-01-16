الرياض تحتضن النسخة الثانية لهاكثون المسؤولية الاجتماعية الأحد القادم

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تحتضن العاصمة الرياض فعاليات النسخة الثانية من (هاكثون المسؤولية الاجتماعية) بجامعة الفيصل خلال الفترة من الأحد 9 رجب 1445هـ الموافق 21 يناير 2024م إلى الخميس 13 رجب 1445هـ الموافق 25 يناير 2024م، وذلك بتنظيم جمعية المسؤولية المجتمعية ورعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة عدد من طلاب وطالبات الجامعات السعودية المتميزين.

صرح بذلك الأستاذ سعود بن حسين السبيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية، وأضاف أن فعالية الهاكثون تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتقنية في مجال المسؤولية المجتمعية بطريقة إبداعية تواكب رؤية المملكة 2030، وتجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة العام والخاص وغير الربحي بما يسهم في بناء أدوات للمسؤولية الاجتماعية وتأهيل وتنمية كوادر بشرية متخصصة، كما تهدف إلى تأصيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال تعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية والمساهمة في صياغة مفهوم وطني للمسؤولية المجتمعية، إضافة لتأييد ومؤازرة قضايا المسؤولية المجتمعية.

وأكد الأستاذ السبيعي أن مسارات التحدي لهاكثون المسؤولية المجتمعية في نسخته الثانية تشمل ابتكار تطبيقات للهواتف الذكية لتقديم مبادرات مجتمعية ابتكارية وحلول إبداعية تقنية في أهم المجالات ذات الصلة، بمشاركة أكثر من 60 مشاركاً ومشاركةً من مختلف جامعات المملكة يعملون على 10 مشاريع ابتكارية رائدة في مجال تطبيقات المسؤولية المجتمعية على الهواتف الذكية، وتغطي المسارات الأربعة وهي المجال الاجتماعي والمجال الرياضي والمجال التقني ومجال الطاقة.

وختم الأستاذ السبيعي تصريحه بتوجيه أسمى عبارات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، ولصاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لجمعية المسؤولية المجتمعية، والشكر موصول للرعاة والداعمين، وهم شركاء رئيسيون: شركة أرامكو السعودية، كاتريو، تحكم، مجموعة المرجان. وشركاء استراتيجيون: وزارة التعليم، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، جامعة الفيصل، الخطوط الحديدية السعودية SAR، لوبريف، سايت SIT. الجزيرة للسيارات، كذلك الشكر موصول لكل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ومنصات التواصل الاجتماعي لدعمهم لهذه الفعالية الحيوية الهامة.