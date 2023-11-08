الرياض تحتضن معرض مسكن العقاري النسخة الثانية في ديسمبر المقبل

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تحتضن العاصمة الرياض خلال الفترة ٧ -٩ ديسمبر المقبل النسخة الثانية من معرض مسكن والذي يقام برعاية الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات التطوير العقاري والقنوات التمويلية.

ويهدف المعرض إلى توفير رحلة متكاملة للمستفيد في تملك الوحدات السكنية المتنوعة وإمكانية اختيار وتملك الوحدة السكنية مباشرةً داخل المعرض، وتوفير عروض سكنيه وتمويلية خاصه في معرض مسكن العقاري، وتقديم الاستشارات الهندسية المجانية اللازمة للزوار من قبل الشركات الهندسية المشاركة في المعرض، ومعرفة المستجدات في تقنيات وأساليب البناء الحديثة في مجال البناء والتشييد و أخر ما توصلت له بما يخدم المستفيدين من طالبي المساكن من الأسر السعودية والزوار، بهدف زيادة المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني.

يُذكر أنّ المعرض وما يصاحبه من فعاليات وإطلاقات جديدة يأتي امتداداً للجهود التي تعمل عليها القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – لرفع نسبة التملك للمساكن ، كما يسهم في تطوير القطاع العقاري وطرح أفضل الحلول السكنية والتمويلية، والإسهام في تحقيق تجربة سكنية متميزة ومتكاملة للأسر السعودية.