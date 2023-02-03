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الرياض تستضيف اجتماعات اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون.. الأحد المقبل

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير 2023 - 7:42 مساءً

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تنطلق بعد غد الأحد أعمال اجتماعات اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات لدول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ27، والتي تستضيفها الرياض بحضور معالي وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بدول مجلس التعاون الخليجي .

ومن المنتظر أن تناقش الاجتماعات تنسيق الجهود بما يمكن دول المجلس الشقيقة من اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي بالارتكاز على مواطن القوة التي تحضى بها دول مجلس التعاون الخليجي وبما يلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والعالمي .

كما تناقش الاجتماعات تشريعات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني، ومتابعة المشاريع المشـتركة، وتشـجيع التعاون ودعم القطاع الخاص.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 3 فبراير 2023 - 7:42 مساءً
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Waleed

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