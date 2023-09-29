الرياض تستضيف البطولة العربية للسهام بمشاركة 120 رامياً

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تستضيف الرياض منافسات البطولة العربية الـ 13 المفتوحة للقوس والسهم، “رجال وسيدات” خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر المقبل، بمشاركة 120 لاعبا يمثلون 20 منتخباً عربياً وبتنظيم الاتحاد السعودي للسهام.

وتشمل منافسات البطولة فئة القوس الأولمبي “رجال فردي” و “سيدات فردي” و “رجال فرق” و” سيدات فرق” وفرق مختلط، وكذلك فئة القوس المركب “رجال فردي” و “سيدات فردي” ورجال فرق ” و “سيدات فرق” وفرق مختلط.

وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد السهام عبدالرحمن الشدوخي أن الأمور التنظيمية تسير بالشكل المطلوب لاستضافة الحدث العربي الكبير في السهام، مؤكداً أن تنظيم البطولة العربية للمرة الأولى، سيشكِّل نواةً لاستضافة العديد من البطولات القارية والعالمية مستقبلًا في رياضة السهام، وهو أبرز أهداف اتحاد اللعبة.