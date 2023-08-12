الرياض تستضيف المنتدى الدولي للرياضة والسلام في أكتوبر المقبل

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تستضيف مدينة الرياض وللمرة الأولى في تاريخها؛ المنتدى الدولي للرياضة والسلام،الذي تنظمه اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية،بالتعاون مع منظمة الرياضة والسلام خلال المدة من 18-19 من أكتوبر المقبل في قصر الثقافة في حي السفارات.

ويهدف المنتدى الذي يقام بعنوان “الرياضة مفتاح السلام ” إلى تعزيز دور الرياضة كقناة لنشر القيم والمواقف والسلوكيات الإيجابية،التي تؤدي إلى إرساء قيم السلام العالمي؛وذلك لما تتمتع به الرياضة من قوة وتأثير كأداة اتصالية عالمية ولغة يتحدثها الجميع.

ويتضمَّن المنتدى -الذي يُنظم بالتعاون مع مكتب حي السفارات بالهيئة الملكية بمدينة الرياض- العديد من الجلسات التي تناقش الأحداث الرياضية الكبرى وتمكين الرياضة النسائية ورؤية المملكة 2030 في جانبها الرياضي وبرنامج جودة الحياة، إضافة إلى العديد من الجلسات الحواري،بمشاركة نخبة رياضيي العالم ورجال المال والأعمال وشخصيات علمية ومسؤولي منظمات غير ربحية من مختلف دول العالم وشركات رياضية ووكالات تابعة للأمم المتحدة.

ورفع صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز،وزيرُ الرياضة رئيسُ اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الشكر للقيادة الرشيدة – أيّدها الله – على دعمها السخي وغير المحدود للقطاع الرياضي بالمملكة،الذي أسهم في جعل المملكة الوجهة الأولى لاستضافة كبرى الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية.

ورحبَ سموُّه بجميع المشاركين من مختلف دول العالم في المنتدى الدولي للرياضة والسلام في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنيًا أن يخرج المنتدى بنتائج تسهم في تعزيز دور الرياضة في السلام العالمي.