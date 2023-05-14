الرياض تستضيف غداً مؤتمراً دولياً عن السياحة الرياضية والمغامرات

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ينطلق غداً (الإثنين) في الرياض المؤتمر الدولي العلمي الرابع لعلوم الرياضة والنشاط البدني؛ الذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني، ويستمر لمدة يومين، تحت شعار “السياحة الرياضية والمغامرات- رؤية اقتصادية”.

وأوضح عميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور طارق الصالحي أن المؤتمر، يشهد مشاركة مجموعة من العلماء الدوليين والمحليين، يستعرضون خبراتهم في مجالات: الاستثمار في السياحة الرياضية والمغامرات، والسياحة الرياضية الترفيهية والتنافسية، والخدمات اللوجستية في السياحة الرياضية والمغامرات.

كما يستعرض المؤتمر، التكنولوجيا والاتصال في السياحة الرياضية، والبنية التحتية بالسياحة الرياضية، والتسويق والسياحة الرياضية، والأمن والسلامة في السياحة الرياضية والمغامرات.