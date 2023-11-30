الرياض تستضيف مؤتمر التميّز التشغيلي لتعزيز دور التحول الرقمي والاستدامة

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تستضيف العاصمة الرياض، أعمال مؤتمر التميز التشغيلي في نسخته الثانية خلال الفترة 12 – 13 ديسمبر المقبل، الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في فندق فورسيزونز، بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات الوطنية والدولية، حيث يعد واحدًا من أبرز المنصات؛ لتبادل الخبرات والمعرفة، وإبراز دور التحول الرقمي في تحقيق التميز التشغيلي.

ويستعرض المؤتمر أدوات وتقنيات حديثة تشمل تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، بجانب التركيز على العمليات والتحول في المؤسسات؛ لبناء ثقافة التميز التشغيلي، كما يكشف عن أحدث الممارسات والتجارب المحلية والعالمية التي تعزز نهج الاستدامة والتوجهات المستقبلية.

ويجتمع عبر أعمال المؤتمر، العديد من القطاعات البارزة منها قطاع خدمات الحج، وقطاع المياه، وقطاع الصناعة والتعدين، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقطاع الاتصال، وقطاع الطاقة، وقطاع التعليم، وقطاع الصحة الرقمية، والقطاع العدلي، والقطاع المالي، والقطاع العقاري، والقطاع الزراعي، وقطاع البحث والتطوير والابتكار، وقطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وغيرها من القطاعات والجهات والمؤسسات ذات الأثر التنموي الفعال.

ويسعى المؤتمر لمواجهة التحديات التي تستحدثها بيئة اليوم شديدة التنافسية من خلال استكشاف الفرص؛ لتطوير أعمال رشيقة، وزيادة إسهام التميز التشغيلي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأداء الاقتصادي، حيث تركز الجلسات والتجارب وورش العمل على إبراز سبل تطوير وتسريع التحول الرقمي كأحد الركائز الأساسية للنمو والتنمية، بجانب تعزيز الاستدامة المالية في القطاعات اللوجستية والصناعية، لتعزيز التنافسية وتحقيق النمو المستدام.

ولمزيد من المعلومات أو التسجيل، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للمؤتمر على الرابط: www.opexksa.com.