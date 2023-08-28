الرياض تستضيف معرض إكسبو! إكسبو!مينا للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية

المناطق_الرياض

يقام في الرياض بتاريخ 10 سبتمبر 2023، ولأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، معرض صناعة المعارض والمؤتمرات إكسبو إكسبو مينا (Expo Expo Mena) بحضور أكثر من 100 عارض من المتخصصين في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات من مختلف دول العالم. ويرعى الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، الأستاذ أمجد بن عصام شاكر، المعرض الذي تنظمه الجمعية الدولية لتنظيم المعارض والفعاليات.

ويعد المعرض سوقاً ضخماً لعرض وتقييم الاحتياجات اللازمة لتخطيط وإدارة المعارض والمؤتمرات لسنوات قادمة، كما يشكل تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في هذا المجال.

وأكد الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، الأستاذ أمجد بن عصام شاكر أن صناعة المعارض والمؤتمرات تلعب دوراً هاماً في النمو الاقتصادي نظير قدرتها على تنشيط القطاعات الاقتصادية بأنواعها، ويمثل إكسبو إكسبو مينا فرصة للقاء الخبرات وتبادل الأفكار والتعرف على خارطة المعارض والفعاليات، ويسهم في تسليط الضوء على الفرص والإمكانات المتاحة في المملكة ومكامن التميز التي تتمتع بها لتكون وجهة جاذبة لأهم المعارض الدولية.

ويشكل إكسبو إكسبو مينا بنسخته الأولى في الشرق الأوسط فرصة للقاء صناع القرار الدوليين من القطاع في مدينة الرياض وعرض الفرص الاستثمارية بالمملكة لتعزيز القطاع وتنافسيته بحلول 2030، وذلك عبر استعراض أفضل الممارسات والابتكارات، وإطلاق خدمات ومنتجات جديدة، والاستفادة من الشراكات المحتملة، والفرص الممكنة لتطوير الأعمال، كما يناقش المعرض احتياجات العملاء لإيجاد حلول واقعية للتحديات، وتعزيز الصورة الذهنية للمؤسسات والترويج الفعال للمنتجات والخدمات في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات.

ووجهت الشركة العربية الاولى للمعارض والمؤتمرات والفعاليات، الشركة المنظمة للمعرض الدعوة لأصحاب المؤسسات والشركات والمسؤولين في قطاع المعارض والمؤتمرات، إضافة إلى الخبراء والمهتمين في المجال ورجال الأعمال للمشاركة بالفعالية من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني:

expo expo mena – Expo! Expo! Mena