الرياض تستضيف 90 متحدثاً عالمياً في مؤتمر جمعية الأورام والعلاج الإشعاعي

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تنظم جامعة الفيصل المؤتمر الثاني لجمعية الشرق الأوسط للأورام والعلاج الإشعاعي (تحت التأسيس)، المقام في العاصمة الرياض ولمدة ثلاثة أيام من 9 إلى 11 نوفمبر 2023م، بحضور 90 متحدثاً عالمياً لنقاش أحدث ما وصل له العلم في العلاج الإشعاعي والأورام، وتسليط الضوء على تطورات تقنيات العلاج الإشعاعي, خاصةً العلاج الإشعاعي الحي الدقيق وبواسطة التصوير، من خلال الأبحاث التي قامت بها مراكز الأبحاث والجامعات على مستوى العالم.

ويشارك في المؤتمر جميع مراكز الأورام في دول الخليج ممثلةً بمركز السلطان قابوس، ومركز الأورام بالكويت، ومراكز الأورام في قطر والبحرين والإمارات، ورؤساء الأقسام والعلاج الإشعاعي والأورام، حيث بلغ عدد المسجلين لهذا المؤتمر أكثر من ألف وخمسة مائة مهتم بالتخصص للحضور من جميع أنحاء العالم.

وأكد رئيس المؤتمر ورئيس قسم العلاج الإشعاعي بمركز الأورام الشامل بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور سعد الرشيدي، على مشاركة أكثر من 90 متحدثاً ومتخصصاً في علم العلاج الإشعاعي والأورام من أمريكا وكندا وأغلب الدول الأوروبية وأستراليا، مشيراً إلى أنه سيتحدث في المؤتمر خبراء في المجال من المملكة، وخبراء من الهيئة الأمريكية المنظمة للعلاج الإشعاعي في العالم، وأساتذة من جامعة شفيلد في المملكة المتحدة، ومراكز الأورام المتقدمة في دول عدة، وأيضاً المختصين في دول الخليج العربي وباكستان وتركيا والعديد من الدول العربية المشاركة.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز وتطوير الرعاية الصحية، مع التركيز على تطبيقات الطب الإشعاعي، مما يمكّن الممارسين من تقديم رعاية آمنة وعالية الجودة للمرضى، كما يستهدف المؤتمر العاملين في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية، والعلاج الإشعاعي، والفيزياء الطبية، والطب النووي، والهندسة الطبية، وقياس الجرعات، وطب القلب التداخلي، والعلوم السريرية، وجراحة المخ والأعصاب، وعلوم الأورام، والتمريض، إضافة إلى التقنيين، والطلاب، والشركات المهتمة.

ويتضمن المؤتمر العديد من المسارات العلمية المتخصصة، منها: الأشعة التشخيصية والتداخلية، والفيزياء الطبية، والطب النووي، وعلاج الأورام الإشعاعي، والحماية من الإشعاع، وإدارة الطوارئ الإشعاعية، والهندسة الطبية، وتقنية الأشعة، والطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي، وإدارة التغيير في المجال الصحي، والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال، والعلاج الإشعاعي والتعليم الطبي الإشعاعي، كما يسعى المؤتمر إلى تبادل الآراء ومناقشة التطبيقات السريرية الراهنة والمقاربات المستقبلية المبتكرة في مجال الطب الإشعاعي، إضافة إلى خلق بيئة جيدة لتشجيع العلوم الأساسية والبحوث التطبيقية والتطبيقات السريرية في الطب الإشعاعي.

ويحظى المؤتمر وكذلك تأسيس جمعية الشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي والأورام بدعم كبرى جمعيات الأورام في العالم، إضافة إلى دعم الجمعية الأوروبية للأورام والجمعية الكندية للعلاج الإشعاعي والجمعية الأسترالية للعلاج الإشعاعي الداخلي والجمعية التركية للعلاج الإشعاعي، إضافةً للجمعية الباكستانية للأورام والعلاج الإشعاعي وجمعيات سعودية.